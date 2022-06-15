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В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили российские блиндажи и склады боеприпасов

Обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела

сегодня, 11:47
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, дают отпор противнику, уничтожая его живую силу и технику. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в социальной сети Facebook. 

В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили российские блиндажи и склады боеприпасов

ВСУ. Фото из открытых источников

Обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела. Враг активных боевых действий не производил.

За прошедшие сутки "14 июня" украинские воины уничтожили:

• 2 лица личного состава противника (еще 6 были ранены);

• один танк;

• три боевых бронированных машины;

• три единицы автомобильной техники. 

"Кроме того, уничтожен вражеский состав боеприпасов и 2 блиндажа противника.", — сообщают Силы обороны Запорожского края.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кремле отказались от всех мифов – признали – ведут войну за уничтожение Украины. Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что новое обращение Зеленского: почему Украина не справится с агрессором в одиночку – что должен понять Запад. Эксперты подчеркивают, что для победы в войне против россии следует обращаться не только к Западу, а также наладить свое производство. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что "Азот" в Северодонецке может стать "Азовсталью", — британская разведка. Какая ситуация на восточном фронте в Луганской области и в Северодонецке. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на юге Украины ВСУ уничтожили еще два российских склада боеприпасов и большое количество техники. Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/Сили-оборони-Запорізького-краю-102610391706519/
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