В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили российские блиндажи и склады боеприпасов

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, дают отпор противнику, уничтожая его живую силу и технику. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела. Враг активных боевых действий не производил.

За прошедшие сутки "14 июня" украинские воины уничтожили:

• 2 лица личного состава противника (еще 6 были ранены);

• один танк;

• три боевых бронированных машины;

• три единицы автомобильной техники.

"Кроме того, уничтожен вражеский состав боеприпасов и 2 блиндажа противника.", — сообщают Силы обороны Запорожского края.

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