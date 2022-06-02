В Украину едут РСЗО и вертолеты: когда перелом в войне – почему же наступление ВСУ откладывается

Новый пакет военной помощи США Украине включает РСЗО HIMARS, вертолеты Ми-17 и ряд других образцов вооружения. В свою очередь, Британия отправит в Украину реактивные системы залпового огня MLRS M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эту информацию, а также то, как новые виды вооружения могут повлиять на ситуацию на фронте.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Нам следует обсуждать с союзниками не получение нами отдельных единиц мощных видов вооружения, а куда большего их количества

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко напоминает, что задача, выработанная форматом "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО и союзников) – не только обеспечить помощь союзников Украине в ведении оборонительных действий против страны-агрессора и остановки вражеского наступления, но и усилить ВСУ настолько, чтобы наша страна нанесла поражение вооруженным силам РФ. Ослабив это государство на некоторое время до уровня, когда россияне не могли бы начать с любой страной агрессивные действий, подобные тем, что совершает против Украины.

"Это задача другого стратегического уровня, порядка. И она требует соответствующего мощного логистического обеспечения, в первую очередь – вооружением и техникой, оборудованием, всем необходимым для ведения такого рода боевых действий. Мы имеем на текущий момент поставки отдельных видов мощных вооружений. Но они идут в количестве нескольких единиц, десятков, порой – батареи", – отмечает генерал.

По его мнению, ведя разговор с американцами, британцами, следует говорить не об отдельных единицах. В том числе таких важных для нас систем залпового огня HIMARS и MLRS на гусеничной или на колесной базе, которые обеспечивали бы ВСУ серьезные возможности. Но при передаче которых, акцентирует Игорь Романенко, наши партнеры пока не включают туда тактические ракеты. А они нам тоже нужны, чтобы решать задачу более высокого уровня.

"Впрочем, думаю, ракетное обеспечение Украины – тоже время обозримого будущего. Так вот, нам следует обсуждать с союзниками не получение нами отдельных единиц мощных видов вооружения, а куда большего их количества, – подчеркивает генерал. – Просто посмотреть потенциал ВС Украины и РФ. И напомнить союзниками, что есть объективные законы природы – из ничего что-то не получается. А в сфере войны этот закон особенно актуален. И чтобы решить задачу стратегически высокого уровня – необходима совсем другого качества и быстроты помощь в обеспечении ВСУ".

Бравурный оптимизм в СМИ по поводу поставок Украине техники слишком преувеличен

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука не разделяет того бравурного оптимизма, который сейчас превалирует в СМИ касательно поставок нам новых видов вооружения. В стиле: вот сейчас нам это дадут – и чуть ли не завтра наступит долгожданный перелом в войне.

"Я более осторожен в оценках. По целому ряду причин, – говорит Георгий Тука. – Достаточно посмотреть длительность линии фронта. И понять, сколько единиц подобной техники на 1 км линии фронта будет размещено. Достаточно ли это для перелома? Или, может, надо использовать другую тактику. К примеру, концентрацию полученного вооружения в единый кулак – и нанесение точечных ударов. Это уже компетенция высшего военного руководства".

К тому же, продолжает эксперт, наблюдается некий дисбаланс в поставках. Причем он происходит не только в вопросах поставок со стороны США, но и со стороны стран Европы.

"Взять ту же Германию. Проведя ревизию вооруженных сил Бундесвера, немцы получили очередную горькую пилюлю – в этот раз касательно стадии готовности собственной вооруженной техники. Информации, конечно, много разной. Но один из вроде бы объективных факторов – техническая неготовность той техники, передачу которой анонсировало правительство ФРГ. То есть, тут ее только политические маневры вокруг этого (что также нельзя исключать), но и технические моменты. Проявились проблемы со стороны Бельгии. Когда производитель, брутально желая нагреть руки на войне, поднял цены на производимое вооружение в десять раз. И я тут с пониманием отношусь к позиции бельгийского правительства, которое отказалось по таким спекулятивным ценам покупать вооружение для того, чтобы его передавать Украине", – поясняет Георгий Тука.

Он также напоминает, что из-за российской агрессии мы получили колоссальную проблемы с логистикой.

"Портовые перевозки (морским путем) – закрыты. Авиационные перевозки – закрыты. Остается только сухопутный вариант. Либо автотранспортом, либо железной дорогой. Но жд-перевозки из-за тотальных обстрелов резко сократились. А что касается автотранспорта, то существующие пограничные переходы имеют ограниченную пропускную способность – и не в состоянии соответствовать тем требованиям (количественным – в первую очередь), которые необходимы Украины сейчас для осуществления перевозок. Причем речь не только о вооружении, – подчеркивает Георий Тука. – Масса вопросов – и скорых ответов дать на них никто дать не в состоянии. Рассматриваются разные решения, вплоть до открытия новых пропускных пунктов, новых коридоров. Но, опять-таки, на это тоже требуются и средства, и время".

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