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В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

Обстоятельства смерти генерала не раскрывают

5 июня 2022, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
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5 июня во время боя в районе трассы Артемовск-Лисичанск погиб высокопоставленный российский генерал-майор Роман Кутузов. Сообщения о смерти генерала подтвердили в InformNapalm .

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

В Украине ликвидирован еще один российский генерал (фото из открытых источников)

В сети пропагандисты в своих сообщениях пишут о потере еще одного генерала российской армии в войне против Украины. Речь идет о генерал-майоре Романе Кутузове. Сообщается, что он погиб в направлении трассы Артемовск-Лисичанск.

Пока нет никаких подробностей об обстоятельствах смерти высокопоставленного командира в армии оккупантов. Но в российских сообщениях пишут, что Кутузов погиб "как солдат и воин".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров заговорил о поражении России на поле боя . Россия очень хочет снова продемонстрировать миру, что она готова договариваться с Украиной и за столом переговоров прекращать войну. Именно поэтому практически каждый день от спикеров Кремля звучат заявления о том, что Украина идет в отказ, когда речь идет о переговорах. Так, глава МИД России Сергей Ларов заявил, что Украина не готова продолжать переговоры с Россией, якобы из-за указаний Запада. Интересно, что Сергей Лавров даже выделил страны на Западе, которые якобы имеют основное влияние на Украину и настаивают на ее переговорах с Россией. Речь, конечно же, о Великобритании и США. При этом российский дипломат также признал, что Россия терпит поражение в войне против Украины на поле боя. Сергей Лавров заявил, что не только Украина, но и ЕС и НАТО оказались фактически в заложниках ситуации. Они зависят от решений "англо-саксонского коллектива".


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Источник: https://t.me/informnapalm/9130
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