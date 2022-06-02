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В США обещают "сюрпризы" для россиян, но у Зеленского все еще держат интригу

США продолжат поддерживать Украину в войне против РФ

сегодня, 15:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ провел телефонный разговор с представителями США, во время которого стороны обсудили новый пакет помощи Украине и будущие "неприятные сюрпризы" для россиян. Как сообщает портал "Комментарии, об этом глава Андрей Ермак написал у себя в Telegram.

В США обещают "сюрпризы" для россиян, но у Зеленского все еще держат интригу

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

В разговоре принимали участие непосредственно Андрей Ермак, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.                

По словам Андрей Ермака, в ходе разговора обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы.

При этом Андрей Ермак подчеркнул, что это будет не последняя помощь США.

По его словам, было озвучено потребности украинской армии для победы над Россией, а также обсудили "будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу".

Напомним, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS). СМИ сообщали, что HIMARS предоставляются Украине с политическим условием, что они не будут использоваться для ударов по целям в пределах России.

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Источник: https://t.me/ermaka2022/659?fbclid=IwAR2W1K4hVRfxdkqgvVpkC5wd5g7VfyqJmh_RSzaM_Flvfq8TYOP0LmY-8Ac
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