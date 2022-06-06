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В США назвали причину, почему наступление россиян на Луганщине в тупике – командиры в панике

Боевая мощь россиян снижена, потому что ВСУ успешно атакуют в Северодонецке

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Практически вся Луганская область контролируется российскими войсками, но вот окончательно выйти на административные границы региона, победно взяв Северодонецк, у россиян никак не получается. У российских оккупантов был довольно высокий боевой импульс и были все основания, что поставленной цели им удастся достичь, но успешные контратаки ВСУ в Северодонецке все перечеркнули. Теперь у россиян существенно снизилась боевая сила. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США назвали причину, почему наступление россиян на Луганщине в тупике – командиры в панике

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики прогнозируют, что своими контратаками ВСУ продолжат сдерживать наступление российской армии на Донбассе. России придется отказаться от идеи о том, чтобы наступать активно по всей линии фронта, ведь нужно будет отправлять дополнительные подразделения в Луганскую область, захват которой остается в приоритете. 

В США считают, что у ВСУ появятся новые возможности для наступления в Харьковской области и вдоль южной оси, ведь там позиции россиян станут уязвимыми. 

По мнению американских специалистов, украинские защитники решили сделать Северодонецк тем местом, куда можно оттянуть существенные силы россиян, ну, а дальше, воспользовавшись этим, наступать на других направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия готовит еще одну "спецоперацию" в Украине – теперь уже "настоящую". Анонсом новой авантюры поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также издание "Комментарии" сообщало — ряд западных стран начали готовить план прекращения войны в Украине. 



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-5
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