Территории западной Украины совсем скоро могут присоединиться к Польше, потому что соседняя страна уже якобы начала их захват. Как передает портал "Комментарии", такую информацию озвучил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, пишет российский "Интерфакс".

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

Патрушев заявил, что Польша, которая называет себя партнером "киевского режима" может весьма корыстно поступить с Украиной, воспользовавшись сложившейся ситуацией. У Варшавы есть свои планы на украинские территории, которые она никогда не скрывала.

По словам секретаря Совбеза РФ Польша не теряет зря времени и уже сейчас начинает реализовывать свои планы по захвату украинских территорий на западной Украине.

Николай Патрушев отметил, то, что беспокойства не беспочвенны подтвердил недавний визит лидера поляков Анджея Дуды в Киев. То, что заявил польский президент лишь подтверждает, что аппетит на украинские земли у поляков никуда не исчезли. Патрушев считает, что заявление Дуды о скором устранении границы между Польшей и Украиной лишь лишнее тому подтверждение.

Отметим, Анджей Дуда действительно во время визита в Украину говорил в своей речи о границе, но только не в той интерпретации, как уже восприняли это в России, а в той, что граница должна объединять, а не разъединять.

Патрушев также озвучил тезис российской пропаганды о том, что целый ряд западных государств думают над тем, как "расчленить" Украину, отобрав у нее земли. При этом, какие это государства российский чиновник не сказал. Ничего он не сказал также о своей стране, которая ведет полномасштабную войну и продолжает оккупировать украинские территории.

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