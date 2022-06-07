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В СНБО ответили на новые угрозы Путина

Данилов пояснил, что кремлевский диктатор предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов довольно лаконично отреагировал на угрозы президента РФ Владимира Путина из-за поставок новых образцов оружия Украине. Путин пригрозил наносить удары "по тем объектам, по которым пока не наносили". В свою очередь Данилов отметил, что в Украине идет война. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Алексей Данилов озвучил в эфире "24 канала".

В СНБО ответили на новые угрозы Путина

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Секретарь СНБО добавил, что ему неизвестно, на кого рассчитаны эти угрозы и предупреждения, которые время от времени озвучивает Путин и другие спикеры Кремля. Фактически своими "пугалками" Путин ставит Украине условие – прекратите обороняться. Сложите оружие и поднимите руки вверх, то есть, капитулируйте.

Алексей Данилов отметил, он лично против такого сценария, потому как считает, что капитуляция должна подписывать не Украина, а другая страна. Данилов подчеркнул, ну, а те предупреждения Кремля о ракетном обстреле новых объектов, то это не новость. Всем хорошо известно, что, к сожалению, Россия может своими ракетами достать и нанести урон любому украинскому городу.

По словам секретаря СНБО, как ни крути, но все упирается в наличие современного качественного вооружения. Если бы Украина имела полный арсенал оружия, то у нее было намного больше шансов побыстрее выбить врага из своей земли. Учитывая все это, Киев не прекращает диалог с союзниками по предоставлению вооружения.

Данилов также заявил, что, если Украина получит необходимое вооружение, тогда "все станет на свои места".

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Источник: https://24tv.ua/danilov-vidpoviv-pogrozi-putina-biti-tudi-kudi-shhe-ne-biv_n1997423
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