logo

BTC/USD

30427.71

ETH/USD

1807.99

LTC/USD

62.26

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Сети появилось видео, как ВСУ эффектно уничтожили российский склад боеприпасов в Запорожской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сети появилось видео, как ВСУ эффектно уничтожили российский склад боеприпасов в Запорожской области

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 13:55
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские артиллеристы нанесли удар по вражескому складу боеприпасов в Запорожской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Сети появилось видео, как ВСУ эффектно уничтожили российский склад боеприпасов в Запорожской области

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, артиллеристы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола вместе с аэроразведкой 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский склад боеприпасов в Запорожской области.

В подтверждение своим словам, воины опубликовали видео с места событий, на котором запечатлено эффектное уничтожение боеприпасов противника. 

"Работает артиллерия. Работают Боги войны. Орки, добро пожаловать в ад!", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кремле прояснили свою позицию по статусу Херсона и Запорожья. Москва хочет обсуждать с Киевом, как дальше быть с украинскими Херсоном и Запорожьем. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в США арестуют самолеты российского олигарха: что решил суд. К олигарху Абрамовичу применят штрафы и арест имущества из-за нарушений самолетами ограничений. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что с дистанционкой или без – в Минобразования рассказали, каким будет новый учебный год. Многие российские книги планируют полностью исключить из образовательной программы. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что откровения Зеленского о войне: где самая сложная ситуация – как спасти пленных и вывезти зерно. Президент озвучил ключевые тезисы о войне и мире, которые актуальны сегодня. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!