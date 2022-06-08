В Сети появилось видео, как ВСУ эффектно уничтожили российский склад боеприпасов в Запорожской области

Украинские артиллеристы нанесли удар по вражескому складу боеприпасов в Запорожской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, артиллеристы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола вместе с аэроразведкой 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский склад боеприпасов в Запорожской области.

В подтверждение своим словам, воины опубликовали видео с места событий, на котором запечатлено эффектное уничтожение боеприпасов противника.

"Работает артиллерия. Работают Боги войны. Орки, добро пожаловать в ад!", — отмечает СтратКом ВСУ.

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