В Сети показали, как украинские военные уничтожают оккупантов в Запорожской области (ВИДЕО)

На территории Запорожской области наши защитники точными ударами уничтожили очередную партию российских захватчиков и их военную технику. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Война в Украине. Фото - скриншот

Так, одном из населенных пунктов Гуляйпольского района военные 45-ой отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины вместе с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовом устроили для врага настоящую "адскую вечеринку".

"На одном из хуторов Гуляйпольского района орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо, искали диджея и музыкальные инструменты", — отметили на странице 45-ой отдельной артиллерийская бригада ВСУ в Facebook.

Точными артиллерийскими ударами нашим воинам удалось уничтожить технику и живую силу оккупантов.

ВИДЕО (Facebook).

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировало о том, что США планирует передать Украине очень важное вооружение, которое поможет украинским воинам в защите территорий на Донбассе. В свою очередь посол рф в США прокомментировал новость о возможных поставках оружия в Украину и заявил, что росия обеспокоена этим, поскольку украинские военные с помощью этого оружия могут начать обстреливать российские города.

Также портал "Комментарии" сообщал читателям о том, что российские оккупанты проводят наступательные действия на многих направлениях. В Генштабе ВСУ рассказали, где враг пытался наступать, а где, наоборот, отступил. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Издание "Комментарии" передавало, что на майском саммите могут одобрить первую часть шестого пакета нефтяных санкций, запрещающих отгрузку российской нефти через морские порты.

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