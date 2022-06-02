В России теперь хотят «более глубокой демилитаризации» Украины – назвали причину

Вторую неделю подряд спикеры Кремля не находят себе места из-за поставок тяжелого вооружения от союзников Украине. От угроз о том, что российским военным уже известно, где тяжёлое вооружение будет размещаться, чтобы потом бить по нему россияне перешли к запугиваниям о "глубокой демилитаризации" в Украине. Якобы из-за дополнительных нарастающих поставок вооружения из Запада России придется более тщательно накрывать обстрелами территорию Украины. Как сообщает портал "Комментарии, об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, пишет российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Андрей Климов засомневался в том, что действующему главе Белого дома, который дал добро на поставки тяжелого вооружения в Украину, известно, что от российского Белгорода до Киева всего 428 км. При этом Климов отметил, что то вооружение, которое вскоре может появиться в Украине, может иметь очень большую мощность и дальность стрельбы до 500 км.

По словам российского чиновника, своими поставками вооружения в Украину это якобы блок НАТО вынудил российскую армию не останавливаться, а провести "полную демилитаризацию" всей Украины, чтобы тем самым покончить с угрозой для РФ и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Также Климов заявил, что, если Североатлантический альянс поставляет оружие Украине, значит он тоже является соучастником боевых действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только американские HIMARS: стало известно, какое смертоносное оружие передаст Украине Лондон.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!