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В России рассказали, почему сроки по завершению войны в Украине приходится смещать

В Совфеде РФ считают, что дополнительного призыва для войны в Украине не будет

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикеры Кремля продолжают с оптимизмом заявлять, что цели так называемой "военной спецоперации" в Украине будут достигнуты, мол это лишь "вопрос времени". Ну, а то, что "спецоперация" затягивается российские власти объясняют "осторожностью" продвижения российской армии в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев.                                                                                                                

В России рассказали, почему сроки по завершению войны в Украине приходится смещать

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российский политик считает, что война затянулась от того, что оккупанты не идут по Украине "семимильными шагами". Якобы причина такой осторожности российских военных в том, что ВСУ "прикрываются гражданским населением" и от этого вести боевые действия очень сложно. 

Сенатор отметил, что российской армии и Росгвардии приходит "работать в Украине избирательно".                                 

При этом Виктор Бондарев высказал мнение, что дополнительного призыва на воинскую службу, чтобы усилить "спецоперацию" в Украине не понадобится, ведь в России сегодня хватает добровольцев, которые сами по убеждениям отправляются в Украину, чтобы навести там порядок.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина определились с новой сакральной датой в войне в Украине. Хотят захват новых территорий приурочить к 100-летию создания СССР.

Также издание "Комментарии" сообщало – главарь боевиков "ДНР" Пушилин наконец-то признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников РФ.



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Источник: https://ria.ru/20220614/prizyv-1795171628.html
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