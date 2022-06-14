В России рассказали, почему сроки по завершению войны в Украине приходится смещать

Спикеры Кремля продолжают с оптимизмом заявлять, что цели так называемой "военной спецоперации" в Украине будут достигнуты, мол это лишь "вопрос времени". Ну, а то, что "спецоперация" затягивается российские власти объясняют "осторожностью" продвижения российской армии в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российский политик считает, что война затянулась от того, что оккупанты не идут по Украине "семимильными шагами". Якобы причина такой осторожности российских военных в том, что ВСУ "прикрываются гражданским населением" и от этого вести боевые действия очень сложно.

Сенатор отметил, что российской армии и Росгвардии приходит "работать в Украине избирательно".

При этом Виктор Бондарев высказал мнение, что дополнительного призыва на воинскую службу, чтобы усилить "спецоперацию" в Украине не понадобится, ведь в России сегодня хватает добровольцев, которые сами по убеждениям отправляются в Украину, чтобы навести там порядок.

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