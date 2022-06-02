В разы увеличили обстрелы и подняли в небо вертолеты: в Генштабе рассказали, где активизировался враг

В последнее время в сводках Генштаба ВСУ отмечалось, что в Южнобужском направлении оккупанты активных действий не проводили. Теперь же враг значительно активизировался, увеличил количество обстрелов позиций украинских воинов. Обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Вертолет Ми-24. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины.

С территории Российской Федерации враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

В Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей. С целью снижения наступательного потенциала наших войск произвел обстрелы позиций Сил обороны по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

В Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска по артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина получит не только американские HIMARS: стало известно, какое смертоносное оружие передаст Украине Лондон.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!