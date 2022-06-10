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В разведке рассказали, в чем Украина проигрывает РФ

Украина имеет одну артиллерийскую единицу на 10-15 русских артиллерийских единиц

сегодня, 11:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина до сих пор ожидает тяжелого вооружения от Запада, потому что без этой военной помощи переломить ход в войне невозможно. В артиллерийской войне Украина проигрывает Россию. К тому же, ВСУ сейчас полагаются на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, пишет The Guardian.

В разведке рассказали, в чем Украина проигрывает РФ

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Вадим Скибицкий отметил, что сейчас артиллерийская война. На передовой теперь будет решаться будущее и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Теперь все зависит от того, что Украине предоставит Запад. У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", — добавил он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских выстрелов в день.

Комментируя информацию, политический эксперт Валерий Клочок отметил у себя в Facebook важно понимать, что у нас было до войны, какие события происходили в Украине.

"И здесь я помню, сколько у нас взорвалось складов боеприпасов с 2014 года. И всем тогда было все равно", – отметил эксперт.

Далее эксперт привел перечень складов, которые были взорваны в Украине.

Октябрь 2015 — пожар на складе, где хранилось около 3,5 тысяч тонн боеприпасов в г. Сватово, Сватовский район, Луганская область. Ущерб – 15 млн грн.

• Март 2017 года – Балаклея, Балаклейский район, Харьковская область – убытки 12,1 млрд грн

• Сентябрь 2017 года – Пожар на складе боеприпасов в с. Новоянисоль близ г. Мариуполя – убытки 121 млн грн.

• Сентябрь 2017 года – Калиновка, Калиновский район, Винницкая область – убытки 5,9 млрд грн

• Май 2018 года – Балаклея, Балаклейский район, Харьковская область

• Октябрь 2018 года – Дружба, Ичнянский район, Черниговская область

• Ноябрь 2019 года – Балаклея, Балаклейский район, Харьковская область

Читайте на портале "Комментарии" — статус кандидата для Украины — в ЕС три страны категорически против.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/10/russia-ukraine-war-latest-ukrainian-forces-holding-on-in-key-donbas-battles-but-losing-up-to-200-troops-a-day-zelenskiy-aide-says-live
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Обсуждения

Микки

сегодня, 10:59

Всех педерастов отвечавших за сохранность боеприпасов и их замов,замов замов , замов замов замов. - расстрелять за халатность приведшую во время войны к людским жертвам исчисляемых десятками тысяч! Но как всегда все это проедет на мягком говне и никто не будет наказан....Такое гавно творят наши рукоблудоводители !

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