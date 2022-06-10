В разведке рассказали, в чем Украина проигрывает РФ

Украина до сих пор ожидает тяжелого вооружения от Запада, потому что без этой военной помощи переломить ход в войне невозможно. В артиллерийской войне Украина проигрывает Россию. К тому же, ВСУ сейчас полагаются на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, пишет The Guardian.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Вадим Скибицкий отметил, что сейчас артиллерийская война. На передовой теперь будет решаться будущее и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Теперь все зависит от того, что Украине предоставит Запад. У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", — добавил он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских выстрелов в день.

Комментируя информацию, политический эксперт Валерий Клочок отметил у себя в Facebook важно понимать, что у нас было до войны, какие события происходили в Украине.

"И здесь я помню, сколько у нас взорвалось складов боеприпасов с 2014 года. И всем тогда было все равно", – отметил эксперт.

Далее эксперт привел перечень складов, которые были взорваны в Украине.

Октябрь 2015 — пожар на складе, где хранилось около 3,5 тысяч тонн боеприпасов в г. Сватово, Сватовский район, Луганская область. Ущерб – 15 млн грн.

• Март 2017 года – Балаклея, Балаклейский район, Харьковская область – убытки 12,1 млрд грн

• Сентябрь 2017 года – Пожар на складе боеприпасов в с. Новоянисоль близ г. Мариуполя – убытки 121 млн грн.

• Сентябрь 2017 года – Калиновка, Калиновский район, Винницкая область – убытки 5,9 млрд грн

• Май 2018 года – Балаклея, Балаклейский район, Харьковская область

• Октябрь 2018 года – Дружба, Ичнянский район, Черниговская область

• Ноябрь 2019 года – Балаклея, Балаклейский район, Харьковская область

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