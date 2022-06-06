В Раде назвали два пути, как разблокировать украинские порты

На сегодняшний день можно рассматривать только два варианта разблокировки украинских портов. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказала заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Морские порты. Фото: из открытых источников

Нардеп отметила, первый вариант военный, который полностью зависит от доброй воли союзников Украины. Если наша страна получит достаточное количество противокорабельных ракет достаточной дальности, то ВСУ смогут гарантировать безопасность прохождения судов. Украинская армия сможет не только разблокировать проход через акваторию Черного моря, но и гарантировать безопасность и сохранность коммерческих суден, ведь у украинских военных появится возможность поражать цели противника.

Второй способ, по словам Роксоланы Пидласой, это операция вроде Ocean Shield в Аденском заливе. Она заключается в том, что конвои НАТО будут сопровождать коммерческие судна в порты. В свое время корабли НАТО это делали, защищая грузы от сомалийских пиратов. Теперь то же самое они могут сделать, защищая судна от российских захватчиков.

Нардеп уточнила, что конвой не обязательно должен быть сформирован из стран НАТО. Его могут сформировать страны Черноморского региона, но которые входят в Альянс. Это такие страны, как Болгария, Румыния и Турция. Они могут проявить активность в этом вопросе.

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