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В оккупированном Мариуполе загорелась российская техника, а сотрудник МЧС РФ был убит: подробности (ВИДЕО)

Мариуполь не принял оккупацию

сегодня, 13:46
Автор:

Денис
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о сопротивлении в городе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В оккупированном Мариуполе загорелась российская техника, а сотрудник МЧС РФ был убит: подробности (ВИДЕО)

Мариуполь. Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Так, по данным Андрющенко, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа – поджог.

"11 июня накануне празднования дна россии в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным.", — Петр Андрющенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что без вмешательства НАТО это не закончится: в США сделали заявление по войне в Украине. Последний транш военной помощи Украине был недостаточным, Украина сейчас существенно недовооружена. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Украина теряет миллионеров: сколько еще богачей уедут до конца года. Украинские миллионеры уезжают из страны за границу. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://t.me/andriyshTime/1454
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