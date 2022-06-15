В оккупированном Мариуполе загорелась российская техника, а сотрудник МЧС РФ был убит: подробности (ВИДЕО)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о сопротивлении в городе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Мариуполь. Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Так, по данным Андрющенко, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа – поджог.

"11 июня накануне празднования дна россии в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным.", — Петр Андрющенко.

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