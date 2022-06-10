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В Офисе президента и МИД Украины и Британии отреагировали на приговоры "трибунала ДНР" иностранцам

В МИД Украины и Британии осудили "приговоры" иностранцам в "ДНР"

сегодня, 11:20
Автор:

Козлова Альбіна
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В Офисе президента и МИД Украины и Британии отреагировали на приговоры "трибунала ДНР" иностранцам

фото vandrivka.com.ua

На "приговор" о смертной казни для трех пленных иностранцев, который вынес так называемый "трибунал ДНР", отреагировали в Офисе президента Украины, Министерствах иностранных дел Украины и Британии.

Заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сравнил боевиков и оккупационные власти в псевдореспублике "ЛДНР" с террористами ИГИЛ. Об этом он написал в Твиттер.

"Видимо, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР". Кроме одного: последних содержит рф за нефте/газовые средства некоторых стран. Россию необходимо признать страной спонсором – терроризмом", — подчеркнул политик.

Представитель МИД Украины Олег Николенко выразил позицию украинских дипломатов и подчеркнул, что все иностранцы, воюющие в составе ВСУ, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины и согласно нормам международного гуманитарного права на них распространяется статус комбатантов. То есть к ним применяются нормы Женевских конвенций по содержанию и обращению с военнопленными.

"Так называемый "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен. Подобные показательные судилища ставят пропаганду выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Правительство продолжит прилагать усилия для возвращения всех защитников Украины", — подчеркнул дипломат.

В Великобритании заявили, что приговор двум британцам фиктивен и подчеркнули, что прилагают усилия для поддержки пленных и их семей.

"Я категорически осуждаю приговор Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые держат российские доверенные лица на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности. Мои мысли с их семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их", — написала в Твиттере Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании.

Как писал портал "Комментарии", ВСУ ударили по базе "вагнеровцев" в "ЛНР". Известно, что ВСУ прицельными ударами нанесли сокрушительные разрушения на базе ППК "Вагнер" в Кадиевке. Среди выживших — один оккупант, по данным украинской стороны, остальные погибли под завалами. База военных была размещена на местном стадионе.


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Источник: https://twitter.com/trussliz/ https://twitter.com/Podolyak_M/status/1534979693597818881/ https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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