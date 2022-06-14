В Одессе на пляже отдыхающим выдавали повестки в военкомат (ФОТО)

В Одессе людям призывного возраста, отдыхавшим на пляже 12 станции Большого Фонтана, начали выдавать повестки в военкомат. Рейд провели полицейские вместе с военными. Об этом пишет Общественное.

Военные проводят рейд на пляже в Одессе (фото: Общественное Одесса)

Журналистам патрульные полицейские рассказали о купающихся в море нарушителях, несмотря на риск для своей жизни. Также копы рассказали, что такие люди постоянно срывают ограждающие ленты и не реагируют на замечания.

"В то же время неоднократно были случаи, что люди взрывались на минах. Наиболее удивительно, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания", — сообщил журналистам старший лейтенант полиции Александр Терентьев.

К рейду на одесском пляже присоединились военные, вручившие повестки с приглашением явиться в военкомате, мужчинам призывного возраста.

Но сами отдыхающие убеждены, что мины ставят вдали от места их отдыха. По мнению одного из отдыхающих, минировать пляжи сейчас нет смысла. Также они убеждают, что не заходят за ограждающую ленту.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где и при каких условиях могут вручить повестки . В Украине из-за российской агрессии до конца лета введено военное положение. В связи с этим объявлена и всеобщая мобилизация. В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали самые популярные фейки по вручению повесток. Призову на службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Им действительно могут вручать повестки на улицах или блокпостах, но это не значит, что их отправят на войну с россиянами. В СНБО отметили, что мужчинам призывного возраста могут вручить повестку в военкомат не только по месту жительства, но и на работе или на улице, потому что это не противоречит законодательству нашего государства.

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