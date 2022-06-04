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В небе над Донбассом ВСУ сбили очередной российский вертолет (ВИДЕО)

Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе

4 июня 2022, 23:05
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook. 

В небе над Донбассом ВСУ сбили очередной российский вертолет (ВИДЕО)

Иллюстрация. Вертолет Ка-52

Как стало известно, в небе над Донбассом защитниками Украины был сбит российский вертолет. 

"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе!", — сообщает ОК "Север". 

В подтверждение своим словам украинские военные опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской боевой машины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Могут лишь унизить Францию": Кулеба резко ответил Макрону на призывы "не унижать РФ". Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место — Кулеба. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных. Обмен происходил по формуле "160 на 160". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские воины подбили и захватили бронетехнику оккупантов, которые зверствовали на Киевщине (ФОТО). После небольшого ремонта техника будет обращена против своих бывших хозяев. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский озвучил предложение США: чем оно важно – как Штаты могут помочь восстановить Украину. Штаты могут взять шефство над восстановлением наиболее разрушенных за время войны украинских городов. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 




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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
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