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В Нацполиции прокомментировали увольнение некоторых полицейских: о ком идет речь

Глава Нацполиции сообщил, кого из полицейских уволили с февраля

сегодня, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью Украинским новостям сообщил, что решило руководство в отношении полицейских, находящихся в оккупации. По его словам, в оккупации осталось немного правоохранителей. Был внутренний приказ прибыть из Запорожской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей в определенные места дислокации в определенный срок. Тех, кто не появился – уволили, зарплату они не получили и уже не являются сотрудниками полиции.

В Нацполиции прокомментировали увольнение некоторых полицейских: о ком идет речь

Фото Фейсбук

Некоторые бывшие стражи порядка перешли на сторону оккупантов и работают в оккупационной "полиции" или созданных россиянами органах власти. Уже есть 60 подозрений по делам о сотрудничестве с врагом. Однако количество работающих с оккупантами незначительное  по сравнению с общей штатной численностью Нацполиции в 130 тысяч человек во всех регионах.

Кроме того, Игорь Клименко подчеркнул, что также есть определенное количество полицейских, которые находились на оккупированных территориях, не выехали и написали рапорт с обоснованием причин, но они тоже уволены из рядов полиции, поскольку есть определенные риски. Выехавшие из оккупации проходят проверки органами внутренней безопасности и СБУ. Только после проведения проверки на полиграфе и прохождения собеседования сотрудника может допустить к выполнению задач в составе Национальной полиции.

Как писал портал "Комментарии", украинские полицейские перешли на сторону врага в Мариуполе. Чиновник опубликовал видео, где видно, как работники Национальной полиции в Донецкой области переходят на сторону оккупантов. Также Андрющенко отметил, что они добровольно пошли работать на оккупантов, предав присягу, город и Украину.


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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/2842-igor-klymenko-yak-tilky-dozvolyly-prodazh-alkogolyu-u-nas-odrazu-pishlo-zrostannya-konfliktnyh
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