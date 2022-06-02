В Минобороны сообщили, сколько изменников "сдали" украинцы

Более 700 заявлений об изменниках подали наши соотечественники в "єВорог". Об этом сообщают представители украинского министерства обороны.

Украинцы сдают коллаборантов (фото из открытых источников)

Военнослужащие обращаются к соотечественникам, чтобы и дальше посылали информацию в национальный чат-бот о предателях.

"Снимайте коллаборантов скрытой камерой без звука и с безопасного места. А после сообщения в чат-бот не забудьте удалить переписку с "єВорог" и фото с вашего телефона", — инструктируют представители Министерства обороны.

Важно, что сообщить военнослужащим о тех, кто соглашается сотрудничать с захватчиками из рф, можно использовать чат-бот "єВорог" в приложении Дія или воспользоваться соответствующей ссылкой в ​​Telegram.

Представители оборонного ведомства также консультируют украинцев о возможности отправить заявление с текстом, где нужно указать подробности. В том случае, когда не было возможности снять коллаборантов камерой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США обещают сюрпризы для россиян, но Зеленский все еще держит интригу. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ провел телефонный разговор с представителями США, в ходе которого стороны обсудили новый пакет помощи Украине и будущие "неприятные сюрпризы" для россиян. В разговоре принимали участие Андрей Ермак, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!