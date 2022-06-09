В Минобороны рассказали, сколько Украина теряет бойцов ежедневно убитыми и ранеными

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о ситуации на фронте. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Министр обороны отметил, что в настоящий момент ситуация на фронте тяжелая, а также рассказал, сколько бойцов Украина теряет ежедневно убитыми и ранеными.

"Ежедневно до сотни наших бойцов убиты и до 500 ранены.", — сообщил Резников.

По словам Алексея Резникова, кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери, однако пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.

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