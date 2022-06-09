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В Минобороны рассказали, сколько Украина теряет бойцов ежедневно убитыми и ранеными

кремль продолжает давить массой

сегодня, 14:14
Автор:

Денис
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о ситуации на фронте. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В Минобороны рассказали, сколько Украина теряет бойцов ежедневно убитыми и ранеными

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Министр обороны отметил, что в настоящий момент ситуация на фронте тяжелая, а также рассказал, сколько бойцов Украина теряет ежедневно убитыми и ранеными. 

"Ежедневно до сотни наших бойцов убиты и до 500 ранены.",  — сообщил Резников.

По словам Алексея Резникова, кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери, однако пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Кадырова заговорили о конце войны в Украине – назвали сроки. При этом "кадыровцы" будут оставаться на войне в Украине до самого ее конца. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что война изменит весь мир, а не только Украину: почему это так – как заставить русских уйти. Начало широкомасштабной и вероломной войны России против Украины запустило необратимые процессы изменений во всем мире. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что на каких участках восточного фронта россияне могут активизировать наступление, — британская разведка. Россия активизирует наступление на юге Харьковской области возле Изюма. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ уничтожили российский опорный пункт и три склада боеприпасов в Херсонской области. Преимущественная тактика врага – артиллерийско-минометные дуэли. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02ekx38QBrD7Hfii6jwBsaPMD7Szaitpe7SKWCzotGhFGyqEaeYBjQ8XHnY26J9P1sl
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