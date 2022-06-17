logo

BTC/USD

20509.71

ETH/USD

1080.03

LTC/USD

46.33

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны рассказали, сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны рассказали, сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине идет согласно указу президента

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Компания по мобилизации будет проходить сколько нужно, чтобы были доукомплектованы военные подразделения, защищающие государство. Именно поэтому мобилизация в нашей стране не будет проходить поэтапно – потому что так нецелесообразно.

В Минобороны рассказали, сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине

В Минобороны рассказали о мобилизации (фото из открытых источников)

Об этом на брифинге проинформировал журналистов спикер отечественного оборонного Министерства Александр Мотузяник.

"Мобилизацию нецелесообразно разбивать на какие-то волны и этапы. Мобилизация ведется в соответствии с указом президента и в связи с введением в Украине военного положения. По состоянию на сегодняшний день, мобилизационные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до того времени, сколько необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ, а также подразделения других сил обороны. Этот процесс продолжается ", – подытожил представитель Министерства обороны нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Северодонецком направлении . В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на Северодонецком направлении на вечер 17 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. Как рассказали в Генштабе, армия кафиров на Северодонецком направлении продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес авиаудары по позициям украинских подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили еще пятерых офицеров армии оккупантов. Армия кафиров продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Так, согласно данным Страткома ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить еще пять офицеров противника.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!