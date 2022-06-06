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В Мариуполе на пляже взорвались два человека, среди них ребенок

Двое жителей Мариуполя взорвались на заминированном пляже

сегодня, 00:03
Автор:

Лиля Воробьева
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На заминированном российскими оккупантами пляже взорвались два жителя, среди погибших оказался восьмилетний мальчик. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко .

В Мариуполе на пляже взорвались два человека, среди них ребенок

Жители Мариуполя взорвались на пляже (фото из открытых источников)

Известно, что беда случилась у порта на пляже "Песчаный". Не задолго до этого кафиры сообщили, что разминировали этот пляж.

Андрющенко заявил, что глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что пляжи разминированы и открыты для отдыха.

"Последствие — две смерти мариупольцев... Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляже. Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский канал подтвердил, что кафиры воруют с Украины металл и зерно. На одном из русских федеральных каналов возник сюжет, где подробно говорят, как русские захватчики похищают продукцию из порта Мариуполя. В сюжете сообщается, что сначала будут вывозить металл. Из уничтоженного вместе с жителями Мариуполя быстро вывозят металл. Пока неизвестно точная стоимость, но это даже не миллиарды долларов: счет явно пошел на их десятки. Ранее в компании "Метинвест" заявили, что кафиры собираются вывезти металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. Речь идет о около 200 тыс. тонн металла и чугуна. Их стоимость составляет $170 млн. Поэтому компания намерена судиться в международных судах с оккупантами из-за ворованного имущества.


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Источник: https://t.me/andriyshTime/1293
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