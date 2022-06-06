В Мариуполе на пляже взорвались два человека, среди них ребенок

На заминированном российскими оккупантами пляже взорвались два жителя, среди погибших оказался восьмилетний мальчик. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко . Жители Мариуполя взорвались на пляже (фото из открытых источников) Известно, что беда случилась у порта на пляже "Песчаный". Не задолго до этого кафиры сообщили, что разминировали этот пляж.

Андрющенко заявил, что глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что пляжи разминированы и открыты для отдыха. "Последствие — две смерти мариупольцев... Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляже. Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", — говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский канал подтвердил, что кафиры воруют с Украины металл и зерно. На одном из русских федеральных каналов возник сюжет, где подробно говорят, как русские захватчики похищают продукцию из порта Мариуполя. В сюжете сообщается, что сначала будут вывозить металл. Из уничтоженного вместе с жителями Мариуполя быстро вывозят металл. Пока неизвестно точная стоимость, но это даже не миллиарды долларов: счет явно пошел на их десятки. Ранее в компании "Метинвест" заявили, что кафиры собираются вывезти металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. Речь идет о около 200 тыс. тонн металла и чугуна. Их стоимость составляет $170 млн. Поэтому компания намерена судиться в международных судах с оккупантами из-за ворованного имущества.

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