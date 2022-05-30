В Луганской области погиб иностранный журналист: что известно об обстреле транспорта

В Луганской области приостановлена эвакуация граждан с горячих точек. Враг обстрелял автомобиль, где ехали волонтеры и правоохранители. Это уже второй случай за последние несколько дней. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



Фото Телеграм Луганская ОВА

В результате обстрела россиянами из артиллерии бронированного эвакуационного транспорта украинцев, который должен был эвакуировать гражданских, погиб французский журналист. Автомобиль с волонтерами и журналистом ехал на территорию у линии фронта, чтобы забрать десять граждан и вывезти их на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Француз получил смертельное ранение в шею от осколков снарядов, пробивших броню авто. Патрульный полицейский выжил.

Как писал портал "Комментарии", на утро 30 мая, враг понемногу продвигается в середину города Северодонецка, продолжаются тяжелые бои. В воскресенье, 29 мая, оккупанты уже были на северо-восточных и юго-восточных окраинах, погибли два гражданских украинца, пятеро получили ранения, также оккупанты расстреляли авто с волонтерами — мужчины живы и доставлены в больницу. Ранения получили еще двое жителей Сиротиного. Людей госпитализировали в больницы Донбасса. Есть данные об обстреле автомобиля врачей, машина повреждена, трое медиков исчезли, связи с ними нет.

Также мы сообщали, что прокуроры установили, кто из российских командиров наказывал оккупировать ЧАЭС. Российский полковник с подчиненными проводил оккупацию атомной станции, захват в плен и вывоз в РФ 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины, давал указания грабить помещения.

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