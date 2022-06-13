В Крыму заметили колонну украинских грузовиков: что везут

Россия в войне против Украины продолжает использовать мародерство, как главный атрибут своей армии. Так в оккупированном Крыму на въезде в Керчь были зафиксированы на фото четыре грузовых автомобиля с украинскими автомобильными номерами регистрации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Грузовики. Фото: КРЫМ РЕАЛИИ

На трассе "Таврида" на въезде в оккупированную Керчь заметили колонну из четырех грузовых автомобилей с украинскими номерами. К каждому из них были подключены прицепы. Кузова грузовиков и прицепов были накрыты тентами.

Номерные знаки начинались с букв ВТ, соответствующих Херсонской области.



Корреспонденты "Крым.Реалии" рассказывают также о колоннах грузовиков, наполненных зерном, на трассе Джанкой — Симферополь.



В каждой колонне было по 5-10 грузовиков. В некоторых населенных пунктах эти колонны стояли на обочине из-за технической поломки или у придорожных кафе.

Стоит отметить, что 11 июня коллаборанты в оккупационной администрации Запорожской области заявили о планах вывоза награбленного зерна из-за захваченного Бердянск. В начале мая Запорожская ОВА сообщила, что захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи. 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.

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