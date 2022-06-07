В Кремле прояснили свою позицию по статусу Херсона и Запорожья

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильной информацию об отказе Кремля обсуждать во время переговоров с Украиной статус Запорожья и Херсона. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство "РИА Новости", цитируя заявление главного рупора Кремля.

Дмитрий Песков. Фото DW

Впервые информацию об отказе Москвы обсуждать с Киевом будущий статус украинских Херсона и Запорожья обнародовала газета "Известия". Российское СМИ заявило, что, если переговоры между Москвой и Киевом, и возобновятся, то Россия будет жестко стоять на позиции, что обсуждать будущее временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей нет никакого смысла, мол этот вопрос для РФ закрыт, также, как закрыт вопрос с Крымом и Донбассом.

Дмитрий Песков назвал такое положение вещей неправильной информацией, которая перекручена.

Отметим, Офис президента не единожды озвучивал свою официальную позицию, что не готовы обсуждать прекращение войны с Россией, согласившись на территориальные уступки. Киев публично заявлял, что Донбасс и Крым – это также территория суверенного государства Украина и торги здесь не уместны. Говоря о других временно оккупированных территориях Украины президент Зеленский заявлял, что обязательно придет время, когда они будут освобождены от российских захватчиков.

Читайте на портале "Комментарии" — из-за морской блокады голод все ближе: как покончить с российским шантажом и решить проблему.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные не оставили следа от элитных российских войск на Донбассе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!