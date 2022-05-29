В июне будет «горячо»: о чем уже предупреждает власть украинцев – какие изменения стоит ждать на фронте

Во время своего вечернего обращения 28 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает хороших новостей о новых поставках оружия Украине на следующей неделе. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронтах может резко начать меняться в пользу Украины после 15 июня. Как оцениваете подобные заявления? Какие факторы в обозримом будущем сыграют за Украину – и против России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Есть вероятность, что все эти дискуссии в США (дадим или не дадим) параллельно с восклицаниями официального Киева в стиле "когда же дадите?!" – это тактика на паблик

Политолог Дмитрий Воронков считает, что президент, прежде всего, подразумевал вероятные поставки в Украину установок MLRS.

"Данный вид вооружения, который может использоваться как реактивная система залпового огня (РСЗО) дальнего действия, а также для запуска тактических ракет, действительно, может коренным образом повлиять на ситуацию в пользу Украины. В отличие от "Градов", MLRS обладает большей дальностью и более высокой точностью, поскольку меньше разброс. Кроме того, есть возможность стрелять управляемыми ракетами. Соответственно, это позволило бы нам бить по тылу врага, нарушая логистику, бить по складам боеприпасов. И тогда ситуация могла бы пойти по сценарию Киевщины, откуда противник был выдавлен. Именно поэтому Москва так противится поставкам данного вооружения со стороны США", – поясняет Дмитрий Воронков.

По его мнению, есть вероятность, что все эти дискуссии в США (дадим или не дадим) параллельно с восклицаниями официального Киева в стиле "когда же дадите?!" – это тактика на паблик – для того, чтобы обезопасить поставки вооружения. Не исключено, что подобные поставки уже идут, отмечает политолог. Тем более, что данный вид вооружения предусмотрен программой ленд-лиза.

"Что касается предстоящей встречи министров обороны НАТО (Рамштайн-3 в июне) и заявления Арестовича, то, видимо, Украина намерена выбить у Запада не только РСЗО. И, судя по всему, у украинского руководства есть предпосылки к тому, чтобы ожидать положительного итога. Возможно, речь снова пойдет об авиации или американских ЗРК "Патриот". Всё это может переломить ситуацию, тем более, что РФ испытывает уже дефицит высокотехнологического вооружения, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – Нодля того, чтобы партнеры продолжали нас активно оснащать современным вооружением НАТО, нам необходимо продолжать демонстрировать победный потенциал. Пусть даже мелкие локальные, но – победы. Безусловно, очень важно не только технологическое вооружение Украины, но и тактическое мастерство Генштаба. И мне кажется, что в этом плане у нас пока всё хорошо. А дальше, надеюсь, всё будет еще лучше".

Июнь будет во многих факторах определять дальнейший ход войны в Украине

Политический аналитик Максим Маньковский уверен: сам факт принятия решения нашими американскими партнерами о поставках современных РСЗО MLRS, о чем сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, является большим шагом вперед на пути победы над агрессором.

"Я думаю, президент как раз имел в виду эти поставки, – отмечает эксперт. – Также к нам должны поступать другие виды вооружения от наших европейских партнеров. Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Дания укрепит ВСУ противокорабельными ракетами "Гарпун" (Harpoon) и наземными пусковыми установками для их запуска. Но я пока бы советовал раньше времени не радоваться, лучше находиться в зоне сдержанного оптимизма. Мы прекрасно понимаем, что без западной помощи нам вряд ли удастся изменить ситуацию на фронте и выбросить врага с нашей земли. А помощи нам пока не хватает".

Максим Маньковский акцентирует, что героизм украинцев на фронте, умноженный на современное оружие, является ключом к успеху.

"Давайте говорить о шестом пакете антироссийских санкций – после его принятия. Там очень тяжелая ситуация, сопротивление одной из стран введению нефтяного эмбарго против страны-агрессора, – напоминает эксперт. – Надеюсь, нашим друзьям в Европе удастся убедить эту страну – Венгрию".

По словам аналитика, Арестович говорил о встрече в формате "Рамштайн" в июне. А в конце июня, напоминает Максим Маньковский, будет рассматриваться наша заявка на кандидатство в ЕС.

"Это имиджевый фактор, который покажет будущие перспективы, – считает он. – И очень похоже на то, что июнь будет во многих факторах определять дальнейший ход войны в Украине".

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