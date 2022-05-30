В ходе наступления ВСУ оккупанты отошли из одного из населённых пунктов в Херсонской области

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке, касаемо российского вторжения по состоянию на вечер 30 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, согласно информации Генштаба, на Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил российской федерации.

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