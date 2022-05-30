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В ходе наступления ВСУ оккупанты отошли из одного из населённых пунктов в Херсонской области

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 18:43
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке, касаемо российского вторжения по состоянию на вечер 30 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В ходе наступления ВСУ оккупанты отошли из одного из населённых пунктов в Херсонской области

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, согласно информации Генштаба, на Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил российской федерации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Донецкой области произошла утечка химвещества: под угрозой загрязнения шесть населенных пунктов. В Бахмутском районе произошла утечка аммиака, облако двигается в сторону города. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Верещук рассказала, кто будет заниматься вопросами обмена военнопленными. Вице-премьер сообщила, какие функции по обмену пленными между рф и Украиной останутся в Минреинтеграции. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Украине могут сделать "платным" выезд мужчин за границу на время войны: в МВД назвали вариант. Виктор Андрусив предложил ввести "страховой взнос". Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что россиян приглашают на море в Крым: какая ситуация на аннексированном полуострове. Пляжный сезон в оккупированному Крыму будет провальным. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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