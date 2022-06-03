В Херсонской области начали выдавать ученикам тетради с текстом гимна рф (Фото)

На территории временно оккупированной Херсонской области оккупанты раздают канцелярию в военкомате. Для украинских школьников на захваченных территориях в россии напечатали патриотические обложки на тетради. На них изображена звезда в цветах флага агрессора, фото летательных аппаратов, на оборотной стороне напечатан текст гимна рф. Фото тетрадей выложил спикер председателя областной военной администрации Одессы Сергей Братчук в Телеграмм.



Фото из открытых источников

Ранее Ирина Верещук призвала украинцев на оккупированных территориях не вести детей в школы, которые будут открывать россияне. Напротив, выезжать на подконтрольную Украине территорию и учиться по украинской учебной программе.

"Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что тяжело. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не там с ними. Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны", — написала вице-министр.

Кроме того, член правительства также обратилась к учителям, которые остались под оккупацией и призвала не сотрудничать с врагом, чтобы не разрушить свою карьеру.

По сообщениям ОВА, в области ситуация сложная – не хватает продуктов и лекарств. Местами нет интернета и связи после обстрелов территорий громад оккупантами. Они пытаются подключить Интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов.

Враг бьет по населенным пунктам, продолжаются обстрелы в районе пгт Нововоронцовка. В селах Любимовка и Миролюбовка нет газоснабжения и много разрушенных домов. Из Трудолюбовки гражданские уехали. Есть проблема с выплатами пенсий и социальной помощи.

Как сообщал портал "Комментарии", какая ситуация будет на фронте в июне и почему оккупанты могут изменить тактику обстрелов наших территорий.



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