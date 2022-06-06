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В Херсоне серия взрывов: что произошло

Идут бои. Вероятно, это результат работы реактивных систем залпового огня

сегодня, 08:40 comments2717
Автор:

Кравцев Сергей
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Утро для жителей временно оккупированного Херсона началось с тревожных звуков, характерных взрывам. Причем взрывы раздавались в разных районах города. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "Суспильне Херсон" в Telegram.

В Херсоне серия взрывов: что произошло

Херсон. Фото: из открытых источников

Журналисты "Суспильне Херсон" не сообщили о том, что это были взрывы и откуда они доносились. Но после произошедшего началось активное обсуждение в местных пабликах, где уже сами жители Херсона начали делиться информацией о том, что произошло. Самое популярное мнение касалось того, что взрывы свидетельствуют о том. что на границе Херсонской и Николаевской области идут бои и канонада от взрывов доносится в сам Херсон. По всей видимости, как ВСУ, так и оккупанты начали активнее применять реактивную артиллерию, залпы от взрывов очень хорошо слышно в самом Херсоне. 

В сообщениях говорится, что со стороны Николаева хорошо слышно, как работает ствольная артиллерия, а со стороны временно оккупированного Херсона доносятся звуки РСЗО.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области российские оккупанты угрожают устроить пожары в магазинах, владельцы которых отказываются выставлять ценники в рублях и принимать российские деньги.

Также ранее стало известно, что российские захватчики временно передумали проводить псевдореферендум о присоединении оккупированных территорий Херсонщины в Российской Федерации. Теперь понимают, что эта идея провалится.

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Источник: https://t.me/suspilnekherson/12666
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