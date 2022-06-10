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В Харьковской области россияне сложили оружие – отказались выполнять приказ командиров после боя с ВСУ

И дальше фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений оккупантов

сегодня, 08:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за потерь, полученных во время боев с ВСУ в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Харьковской области россияне сложили оружие – отказались выполнять приказ командиров после боя с ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.

Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в боях на территории Украины уничтожены 800 российских военных 15-й отдельной мотострелковой бригады. Около 400 кафиров из состава этой бригады получили ранения.

Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

В своде говорится, что в целом на Слобожанском направлении противник, силами до 30 батальонных тактических групп, ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

В Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия врага – на удержании рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор обстреливал наши позиции по артиллерии.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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