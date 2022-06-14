В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке в городе Северодонецк

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную информацию о ситуации на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали наши военные, на Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и других. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкино.

"Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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