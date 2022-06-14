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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке в городе Северодонецк

Вблизи Метелкино враг нанес авиаудар

сегодня, 18:36
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную информацию о ситуации на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке в городе Северодонецк

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали наши военные, на Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и других. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкино.

"Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также "Комментарии" информировали о том, что в Генштабе назвали новое направление наступления российских войск. На Харьковском направлении РФ основные усилия сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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