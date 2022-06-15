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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

Противник продолжает штурмовые действия в Северодонецке

сегодня, 18:34
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали наши военные, на Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое воздействие по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.", — сообщает Генштаб. 

Кроме того, в населённом пункте Тошковка украинские военные успешно отбили очередной вражеский штурм. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Минздрав упрощает проходной балл для будущих медиков: какими могут быть последствия такого решения. Министерство здравоохранения отменило повышенные требования к минимальному количеству баллов для поступления в украинские государственные медицинские университеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Северодонецк: для войск и гражданских существует химическая угроза (Видео). Войска химзащиты Нацгвардии мониторят воздух в Северодонецке. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что лето пришло, готовим курточки – синоптик предупредила о похолодании: какие регионы это коснется. Особенно прохладно, по данным синоптика, будет ближайшей ночью. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в МИД России рассказали, когда поставят точку в войне с Украиной. Москва снова призывает Киев сесть за стол переговоров, но боевые действия прекращать не желает. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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