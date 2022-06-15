В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали наши военные, на Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое воздействие по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.", — сообщает Генштаб.

Кроме того, в населённом пункте Тошковка украинские военные успешно отбили очередной вражеский штурм.

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