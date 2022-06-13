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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений

сегодня, 18:29
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной остановке на Донецком и Северодонецком направлениях по состоянию на вечер 13 июня. 

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба, на Северодонецком направлении армия оккупантов вела штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк. 

"Противник совершил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.", — Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что эксперт назвал крайнюю дату горячей фазы войны на Донбассе. Олег Жданов прогнозирует дальнейшее снижение активности боев на большинстве направлений. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что на Харьковщине и Северодонецке у врага частичный успех: куда удалось продвинуться агрессору. Российские оккупанты закрепились на новых позициях. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что еще один европейский лидер поддержал призыв Макрона "не унижать Россию". В Европе заявили, что Россия никуда не исчезнет после войны. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Киев штурмует ЕС: оправдана ли жесткость Зеленского – почему союз все ближе к развалу. Вопрос по перспективам членства Украины вскрыл проблему отсутствия единства внутри самого ЕС. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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