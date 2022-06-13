В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной остановке на Донецком и Северодонецком направлениях по состоянию на вечер 13 июня.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба, на Северодонецком направлении армия оккупантов вела штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк.

"Противник совершил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.", — Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

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