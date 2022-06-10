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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

В настоящий момент бои в Северодонецке продолжаются

сегодня, 18:34
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке в городе Северодонецк по состоянию на вечер 10 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Генштаб, на Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. В настоящий момент бои продолжаются. 

"Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горное", — Генштаб ВСУ. 

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Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин возомнил себя Петром I: в чем опасность заявления диктатора – как реагировать Украине и миру. Президент РФ, снова обратился к истории и открыто дал понять, что он начал войну против Украину, чтобы не защищать, как врала российская пропаганда, а отбирать и убивать. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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