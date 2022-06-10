В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке в городе Северодонецк по состоянию на вечер 10 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Генштаб, на Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. В настоящий момент бои продолжаются.

"Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горное", — Генштаб ВСУ.

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