В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в городе Северодонецк

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 3 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что на Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточили в районе города Северодонецк.

"Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются", — сообщает Генштаб.

Кроме того, враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Однако, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

"Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что опубликовали список украинских полицейских, перешедших на сторону оккупантов: подробности. Украинских полицейских, перешедших на сторону оккупантов, удалось узнать. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что в Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага. В Нацполиции уверяют — все оставшиеся на оккупированных территориях полицейские уволены. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ЕС в шестой раз бьет санкциями по РФ: поможет ли это остановить войну – в чем просчитался Запад. Санкциями ЕС намерен еще больше ослабить экономику России, заставив Москву прекратить войну против Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что эмбарго на нефть и нефтепродукты: как шестой пакет санкции ударит по РФ и возникнет ли дефицит в ЕС. Шестой пакет санкций, включает частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!