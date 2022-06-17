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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Северодонецком направлении

Противник нанес авиаудары по позициям украинских подразделений

сегодня, 19:07
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 17 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Северодонецком направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как рассказали в Генштабе, армия оккупантов на Северодонецком направлении продолжает огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес авиаудары по позициям украинских подразделений неподалеку от Сиротино и Боровского.

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.", — сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина, санкции и признание поражения: что взбесило Путина на экономическом форуме в Петербурге. Путин на экономическом форуме в Сант-Петербурге попытался оправдаться за войну в Украине, обвинив Запад в подрыве международных устоев. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в ОП раскрыли детали: чем вызван внезапный визит Джонсона в Киев. Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путин, наконец, признал, что в стране экономические проблемы и отреагировал на санкции против российских олигархов. Путин пожаловался, что ряд технологических решений стали недоступны. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Днепре украли более 13 тонн гумпомощи, предназначавшейся для ВСУ и жертв российской агрессии (ВИДЕО). В настоящее время устанавливаются все причастные к преступлению лица. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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