В Генштабе назвали новое направление наступления российских войск

Российские войска пытаются бросить все силы для того, чтобы пойти в наступление на Славянск. Сейчас кафиры пытаются установить полный контроль над населенным пунктом Богородичное, а оттуда развить наступление на сам Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что на Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

В Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны в Государственную границу. Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Возрождения, Новолуганска и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населённом пункте Возрождения. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождения – Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.

На Южнобужском направлении кафиры сосредоточивают основные усилия на содержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

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