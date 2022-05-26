В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни

Российские войска значительно активизировались в своем стремлении выполнить поставленные задачи на Донецком направлении. Главной целью оккупантов является взятие под полный контроль в ближайшие дни города Северодонецк. Враг практически без остановки обстреливает город, сейчас находится на подступах к нему. Еще одной целью россиян является установление полного контроля над городом Лиман. Российские захватчики хотят в ближайшее время также усилить свое продвижение к Авдеевке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В своде говорится, что противник вел штурмовые действия в направлении Устиновки, но успеха не имел. Войска РФ активно используют средства радиоэлектронной борьбы. Также для подавления позиций подразделений ВСУ оккупантами задействованы артиллерия и штурмовая авиация. В результате обстрелов также существенные повреждения наносятся и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного. На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские кафиры безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

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