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В Донецкой области бойцы теробороны уничтожили вражеский вертолет Ми-35М (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам

сегодня, 19:12
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают "приземлять" вражеские летательные аппараты. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

В Донецкой области бойцы теробороны уничтожили вражеский вертолет Ми-35М (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, украинские бойцы уничтожили вражеский вертолет в небе над Донецкой областью. 

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М.", — сообщают Сухопутные войска ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлено сбитие воздушной цели противника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в пику РФ: какой была настоящая цель визита лидеров ЕС в Киев – главные итоги. Зеленский на встрече с журналистами поблагодарил европейских лидеров лидеров за визит в Украину, акцентировав на том, что наша сила в единстве. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Столтенберг ответил на слова Папы Римского о войне в Украине: подробности. Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что списание и заморозка кредитов украинцев: как это поможет гражданам и банкам. Эксперты проанализировали, эффективна ли система списания кредитов на имущество, которое было повреждено или находится на оккупированной территории. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что часики тикают: у Путина угрожающе отреагировали на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев. В России считают, что визит европейских лидеров в Киев не приближает Украину к миру. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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