В "ДНР" "приговорили" к смертной казни трех иностранцев: что известно о защитниках и как отреагировали в Украине

Наемники и захватчики непризнанной республики "ДНР" приговорили к смертной казни троих иностранных бойцов, защищавших Украину. Речь идет двух гражданах Британии Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию российского СМИ "РИА Новости".

Боевики "осудили" троих иностранцев (фото: facebook.com fromua.news)

В сообщении говорится, что военных планируют расстрелять. Также СМИ рф пишет, что они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти". Одного из бойцов, гражданина Великобритании Эйдена Аслина боевики обвиняют в "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности".

Что известно об иностранных защитниках Украины?

Британец Эйден Аслин – родился в Ньюарке, ему 28 лет. Ранее он помогал ухаживать за больными и воевал вместе с курдами в Сирии против боевиков. В Украину мужчина приехал в 2018 году в Николаев. Эйден стал морским пехотинцем и все это время служил в ВСУ. Также в 2018 году он женился на украинке.

Шон Пиннер – тоже британец, ему 48 лет. До прибытия в Украину четыре года назад был опытным военным. Шон приехал в нашу страну, чтобы передать свой военный опыт украинским ВСУ. Его родные рассказывают, что он любил Украину и встретил здесь свою жену, которая занимается гуманитарной миссией.

Как в Украине отреагировали на "суд" боевиков?

В украинском МИДе уже отреагировали на этот "суд". В ведомстве заверили, что приложат усилия, чтобы иностранцы, служившие в составе ВСУ, вернулись домой. Об этом журналистам заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Также Николаенко назвал такие решения оккупантов " публичными судилищами, ставящими интересы пропаганды выше закона и морали".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что наемники России рассказали , как их обманул Кремль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!