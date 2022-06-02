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В британской разведке рассказали, кто контролирует дорогу, ведущую к северодонецкому "котлу"

Россияне переключатся на Донецкую область, но им нужна пауза

сегодня, 11:21
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским оккупантам удалось взять под контроль большую часть Северодонецка. При этом российским командованием была поставлена задача также установить контроль над дорогой, ведущей к северодонецкому "котлу", но оккупантам достичь поставленную цель не удалось. Важная дорога остается под контролем украинским защитникам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, кто контролирует дорогу, ведущую к северодонецкому "котлу"

Северодонецк. Фото: из открытых источников

В британской разведке считают, что наступление на Северодонецк забрало много сил и ресурсов у российского войска и теперь, чтобы продолжать массированное наступление – россиянам нужно взять паузу, без которой успеха во время дальнейшего наступления достичь невозможно. При этом британские военные специалисты допускают, что пауза в наступлении российских войск может негативно отобразиться на той скорости, которую набрали россияне во время массированной атаки.

В Минобороны Британии отмечают, что россиян ждет очередная попытка формирования реки Северский Донец, без чего невозможно дальнейшее наступление на Донецкую область. В отчете говорится, что для оккупантов это не будет легким заданием, потому что оба береги реки, как и раньше, находятся под контролем ВСУ. Украинская армия готова к формированию оккупантами реки, ведь заблаговременно разрушила все мостовые переправы. А на сооружение понтонной переправы российским захватчикам понадобится довольно много времени, чем могут воспользоваться ВСУ.

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