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В британской разведке прокомментировали состояние военных подразделений российских оккупантов в Украине

В войске российских оккупантов назревают мятежи из-за потерь среди офицеров и рядовых

сегодня, 13:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Иностранные военные эксперты пришли к выводам, что российская армия за три месяца полномасштабной войны с Украиной понесла сокрушительные потери, а ее боеспособность снизилась. Об этом сообщают на странице Министерства обороны Великобритании в Твиттере.

В британской разведке прокомментировали состояние военных подразделений российских оккупантов в Украине

Фото Генеральный штаб ВСУ

Особенно много погибших русских офицеров среднего и младшего ранга за этот период. В русской армии похоже не хватает сержантов, которые должны командовать подчиненными, выполняющими тактические действия самого низкого уровня. Как указано в сообщении, в россии есть недостаток подготовленных офицерских кадров. А терпя потери в боях с ВСУ батальонные тактические группы россиян, пополняются уцелевшими служащими нескольких подразделений. Это свидетельствует об уменьшении эффективности таких групп и кадровом голоде из-за нехватки командиров взводов и рот.

Также в разведке заявили, что у них есть многочисленные данные о локализованных мятежах среди российских войск в Украине. Среди прогнозов состояния войска оккупантов  — дальнейшее снижение морального духа, плохая дисциплина и проблемы с контролем за солдатами.

Кроме того, значительные потери могут свидетельствовать о том, что командиры бригад и батальонов получают приказы бросать все силы для штурма и добиться результатов, несмотря на отпор и количество уничтоженной живой силы российского войска.

В СБУ перехватили разговор захватчиков о попытке мятежа. Солдаты отказывались идти в бой и подняли бунт. Кроме того, они агрессивно обращались с генералом Валерием Солодчуком и его охраной, что приехал принуждать контрактников воевать в Донецкой области. Из разговора ясно, что русский генерал позорно сбежал из передовой.

Как писал портал "Комментарии", прокуроры установили, кто из российских командиров давал приказ оккупировать ЧАЭС. Командиру, приказавшему захватить атомную станцию в зоне отчуждения, сообщено о подозрении. Об этом сообщается в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

В британской разведке прокомментировали состояние военных подразделений российских оккупантов в Украине - фото 2


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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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