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В британской разведке назвали причину, почему оккупанты провалили план Путина – Северодонецк не захвачен

Российское командование пытается ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами

сегодня, 09:35
Автор:

Кравцев Сергей
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У российской армии был довольно хороший импульс, который она набрала, наступая на Северодонецк, но благодаря контратакам ВСУ, которые были проведены последние 24 часа, наступление захватчиков остановилось. Россияне потеряли оперативный импульс, который они набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете британской разведки в Twitter.

В британской разведке назвали причину, почему оккупанты провалили план Путина – Северодонецк не захвачен

Северодонецк. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, что на захват Северодонецка Россия бросила, как российских кадровых военных, так и подконтрольных ней боевиков "ЛНР". Проблема состоит в том, что у этих войск нет четкой координации действий, они плохо обучены и у них не хватает тяжелой техники для наступления.

В британской разведке подчеркивают, задействования прокси-пехоты для зачистки населенных пунктов от силы противника – это "почерк" российской армии, которую она применяла во время активных боев в Сирии. Тогда Кремль бросил сирийских боевиков на зачистку городских районов.

Лондон предполагает, что в России всерьез задумались о том, что потери регулярной армии очень сильно выросли. Поэтому решили бросить на зачистку Северодонецка именно боевиков "ЛНР". Основную задачу должны выполнять они, а регулярные российские силы должны им помогать. 

В итоге, Северодонецк, как областной центр Луганской области, подконтрольный Украине остается под флагом Украины. План Путина о том, чтобы захватить до 1 июня всю Луганскую область и перейти к захвату Донецкой области снова провален.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1533319150172524559
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