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В британской разведке назвали новое направление удара российских войск на Донбассе

В Минобороны Британии считают, что Россия за 100 дней войны не достигла ни одной стратегической цели

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским захватчикам не удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной. Новым направлением удара может стать Изюм. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке назвали новое направление удара российских войск на Донбассе

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинским военным, благодаря успешному контрнаступлению, удалось восстановить контроль над частью Северодонецка, но российские войска полностью не отступили. Вероятно, они продолжат наступать в восточных районах города.

В британской разведке сигнализируют о том, что за май российским захватчикам удалось добиться успехов на южном, попаснянском направлении. Но на прошлой неделе продвижение войск РФ остановилось.                                                                                                                          

Минобороны Великобритании предполагает, что данные о том, что существенно выросло количество артиллерийских обстрелов в районе Изюма может свидетельствовать о том, что оккупанты снова готовятся наступать на северном направлении. 

В ведомстве подчеркивают, России необходим прорыв хотя бы на одном из направлений, чтобы достичь тактической победы по захвату всей Донецкой области, где российским войскам приходится очень тяжело.                                                                                   

Читайте на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов ответили на новые угрозы Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ продолжают контрнаступление: оккупанты оставили еще один населенный пункт на Херсонщине.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1534044849107763201
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