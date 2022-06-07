В британской разведке назвали новое направление удара российских войск на Донбассе

Российским захватчикам не удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной. Новым направлением удара может стать Изюм. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что украинским военным, благодаря успешному контрнаступлению, удалось восстановить контроль над частью Северодонецка, но российские войска полностью не отступили. Вероятно, они продолжат наступать в восточных районах города.

В британской разведке сигнализируют о том, что за май российским захватчикам удалось добиться успехов на южном, попаснянском направлении. Но на прошлой неделе продвижение войск РФ остановилось.

Минобороны Великобритании предполагает, что данные о том, что существенно выросло количество артиллерийских обстрелов в районе Изюма может свидетельствовать о том, что оккупанты снова готовятся наступать на северном направлении.

В ведомстве подчеркивают, России необходим прорыв хотя бы на одном из направлений, чтобы достичь тактической победы по захвату всей Донецкой области, где российским войскам приходится очень тяжело.

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