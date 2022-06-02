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В акватории Днепро-Бугского лимана ВСУ уничтожили вражескую технику

На юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику и живую силу противника

сегодня, 09:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинские военные продолжают отражать атаки врага и идти в контрнаступление на юге. В частности, ВСУ удалось уничтожить немало вражеской техники в течение 1 июня. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг".

В акватории Днепро-Бугского лимана ВСУ уничтожили вражескую технику

Фото иллюстративное / Pixabay

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил ликвидировали 21 оккупанта, уничтожили одну зенитную и одну самоходную артиллерийскую установки, четыре танка Т-72, четыре единицы бронированной и три автомобильной техники, три БПЛА армии рф.

Артиллеристы разбили и уничтожили боеприпасы оккупантов в трех полевых пунктах, которые россияне оборудовали на оккупированной территории. Украинские военные разведчики обнаружили два скоростных десантных катера, спрятанные среди камышей в акватории Днепро-Бугского лимана.

Катера предназначались для групп оккупантов, которые должны были проводить диверсионно-разведывательные действия. Вражеские катера уничтожила украинская артиллерия.

Защитники сообщают, что оккупанты отбуксировали подбитые "Рапторы" от острова Змеиный до Севастополя для ремонта. В Черном море пока остаются три российских корабля, с которых могут запускать ракеты, десантные корабли не замечены.

Оккупанты атаковали позиции ВСУ на юге вертолетами Ми-8 и били в течение суток из ствольной артиллерией типа "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган" по Николаеву. В городе есть погибший, трое ранены.

Как писал портал "Комментарии", Германия обещает предоставить украинцам современные системы противовоздушной обороны. Канцлер Олаф Шольц 1 июня сообщил, что Германия и раньше предоставляла украинцам вооружение, а теперь отправит современные системы ПВО IRIS-T SLM для защиты украинского неба от российских ракет и истребителей.


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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