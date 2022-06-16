Уже не только Донбасс и юг: в Генштабе назвали еще одно направление, где враг готовит наступление

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Кравцев Сергей
Российские войска начали перегруппироваться в Слобожанском направлении. Главная цель таких маневров – наращивание наступательных возможностей. Как передает "Комментарии", об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.
На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, производит поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.
На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.
На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки.
На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.
Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледарь, Берестово и Волчоярка.
На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.
На направлении Егоровка Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.
На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.
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