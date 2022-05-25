Ужас в Северодонецке: враг специально бьет по скоплению людей – много погибших

Российские оккупанты продолжают ставить основной своей целью оккупацию Северодонецка Луганской области. По меньшей мере в результате обстрела погибло уже шесть человек и, как минимум, восемь получили серьезные ранения. Большинство ударов Россия наносит по бомбоубежищах. Тем не менее, украинское войско продолжает держать оборону. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Сергей Гайдай отметил, что в последнее время именно жилой массив становится целью российских военных. Причём обстрелы не прекращаются ни на минуту. Поэтому добраться даже к телам погибших крайне проблематично, достать людей из-под завалов тоже практически невозможно.

По словам Гайдая, русские прекрасно знают, что бьют именно по скоплению людей. Так происходит, когда они стреляют по северодонецком "Азоте", ведь там обустроены бомбоубежища. Так происходит, когда они стреляют по множеству школ, где тоже есть укрытия. Они бьют по этим местам не случайно, уверен губернатор Луганской области. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая получила ранение женщина. Эту информацию враг собирает, наблюдая за тем, что происходит в Северодонецке с беспилотников. Также врагу помогают коллаборанты, которые работают наводчиками.

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