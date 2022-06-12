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Утро у рашистов не задалось: в оккупированном Бердянске мощные взрывы (ФОТО)

Сообщается, что полгорода осталось без света

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Утро 12 июня в оккупированном Бердянске Запорожской области началось с того, что в городе прозвучало, как минимум три сильных взрыва, которые было слышно в разных уголках города. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в Телеграмм "РИА-Мелитополь".

Утро у рашистов не задалось: в оккупированном Бердянске мощные взрывы (ФОТО)

В Бердянске прогремели взрывы / фото t.me/riamelitopol

О причинах взрывов не сообщается, но говорится, что последствиями взрывов стало то, что половина жителей Бердянска сейчас осталась без электроэнергии. Оккупанты отмечают, что серьёзные повреждения получила подстанция возле Амстора.

Ранее отмечалось, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области активную деятельность ведет партизанское движение. В итоге, российские оккупанты и коллаборанты не могут чувствовать себя уверенно, постоянно опасаясь каких-то неприятностей. К тому же, само население отказывается принимать новые правила для жизни, ожидая, когда территории будут освобождены. 

Читайте на портале "Комментарии" — Джо Байден впервые рассказал, как отреагировал президент Зеленский на его предупреждения о вторжении РФ. Верить в такой шаг Путина отказывались многие. Глава Белого дома обвинил президента России в том, что он собрался уничтожить не только украинскую нацию, но и культуру Украины, заявив, что Владимир Путин считает Киев "престолом матушки России".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский заявил, что коллаборанты уже получают билеты для побега. Президент считает, что выдача российских паспортов больше похожа не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать.

Утро у рашистов не задалось: в оккупированном Бердянске мощные взрывы (ФОТО) - фото 2


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Источник: https://t.me/riamelitopol/58115?single
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