Укравтодор продает легендарный дорожный знак из Сумщины: какова его цена

Укравтодор проводит благотворительный аукцион, где продает легендарный дорожный знак, указывавший дорогу российским оккупантам в Сумской области. Мероприятие пройдет 2 июня, стартовая цена — 50 тысяч гривен. Об этом сообщает "Укравтордор" в сети.

Этот знак указывал направление движения оккупантам России в Сумской области и имеет следы от пуль.

"Наш лот – легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*й, опять нах*й, к россии нах*й". Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования). Аукцион – это отличный способ собрать помощь для наших защитников.