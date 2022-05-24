Укравтодор продает легендарный дорожный знак из Сумщины: какова его цена

Укравтодор проводит благотворительный аукцион, где продает легендарный дорожный знак, указывавший дорогу российским оккупантам в Сумской области. Мероприятие пройдет 2 июня, стартовая цена — 50 тысяч гривен. Об этом сообщает "Укравтордор" в сети.
Этот знак указывал направление движения оккупантам России в Сумской области и имеет следы от пуль.
"Наш лот – легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*й, опять нах*й, к россии нах*й". Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования). Аукцион – это отличный способ собрать помощь для наших защитников.
Аукцион проведут 2 июня на платформе Prozorro , чтобы принять участие, нужно успеть зарегистрироваться до 18 часов 1 июня.
Стартовая цена – 50 тыс грн или $1,5 тысячи. Принять участие в аукционе можно с любой точки мира. Зарегистрированные участники получат ссылку на участие в аукционе в день его проведения.
Все собранные средства будут направлены на специальный счет для поддержки ВСУ.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в британской разведке предупредили об угрозе . Россия усиливает массированное наступление на Донбассе. Если же российским войскам удастся захватить Северодонецкий "карман", то очень велика вероятность, что россияне смогут взять под контроль всю Луганскую область. При этом в британской разведке отмечают, несмотря на то, что Кремль бросает на захват Луганщины основные силы – это лишь часть цели российской армии в Донецкой области. На самом деле, россияне хотят захватить Донбасс в значительно больших пределах.
Укравтодор продает легендарный дорожный знак (фото из открытых источников)